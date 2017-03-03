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Самопровозглашенная «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.

Об этом сообщается на сайте так называемого «совета министров».

В частности, среди этих объектов: Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, концерн «Стирол», Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, шахта им. А.Ф. Засядько, Зуевская ТЭС и другие.

Также в перечень вошли «Украинская акционерная страховая компания «АСКА», стадион «Донбасс Арена», «Укртелеком».

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

 

 

 

 
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