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Самопровозглашенные «Донецкая» и «Луганская народные республики» со среды вводят внешнее управление на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды, 1 марта, блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в «ДНР» и «ЛНР». Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты», - говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Они заявили, что будут «перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран».

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

28 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса.

В «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

В РФ грозят Украине ответными мерами на блокаду Донбасса.

 
ForUm

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