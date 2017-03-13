Глава МИД Павел Климкин назвал очередной провокацией со стороны РФ участие представителя Юлии Самойловой в песенном конкурсе «Евровидение-2017», сообщает LIGA.net.

«СБУ проверяет ее, есть заявление (вопрос о российском кандидате на «Евровидение» Юлии Самойловой. - Ред.). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями», - сказал Климкин.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Служба безопасности Украины изучит вопрос въезда в оккупированный Крым Самойловой и обещает принять взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины.

Как известно, в Украине существует черный список российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны.