Основатель компании Tesla Илон Маск готов запустить в Украине проект по сохранению возобновляемой энергии.

Во время переписки в Twitter о проекте по сохранению энергии в Австралии на основе батарей Powerwall 2 у Маска спросили, может ли он сделать что-то подобное в Украине, сообщает 112 Украина.

«Конечно. Просто ознакомьтесь с моим предыдущим твитом о цене (250 долларов за кВт/ч на уровне пакета). Сайт скоро будет обновлен, поэтому будет полная прозрачность», - написал миллиардер.

Маску ответил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Спасибо, интересная идея. Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций. Давайте поговорим об этом подробнее», - написал он.

Напомним, ранее Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней.