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Полиция Луганской области перешла на усиленный вариант несения службы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«С 9:00 11 марта личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный вариант несения службы. Такое решение связано с осложнением ситуации на подконтрольной украинской власти территории Луганской области», – гвоорится в сообщении.

По данным главка, сохраняется неспокойная ситуация в населенных пунктах, граничащих с территориями, неподконтрольных Украине. «Усилились огневая активность со стороны боевиков, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в т.ч. ракетных систем залпового огня «Град», 122 мм и 152 мм артиллерийских установок, БМП и танков, которые стреляют по мирным территориям Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов», – подчеркнули в ведомстве.

«Из оперативных источников получена информация о вероятности проникновения на территорию области диверсионно-разведывательных групп боевиков для совершения террористических актов. Так, в районе н.п. Желобок Попаснянского района при попытке прохода в минном поле, для обеспечения действий диверсионно-разведывательных групп, подорвались на взрывном устройстве и погибли четверо военнослужащих ВС РФ, три - получили ранения», – сказано в сообщении.
ForUm

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