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Для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом осталось осуществить ряд технических процедур, в результате чего юридическое решение о безвизе может быть принято уже в середине июня 2017 года. Об этом в интервью Громадському сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

«Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле стран-членов Евросоюза, то есть Совета ЕС, который должен в течение достаточно быстрого периода времени принять решение. И я рассчитываю, что уже до середины июня Украина получит юридическое решение о безвизовом режиме поездок», - сказал он.

По его словам, для получения Украиной безва пока нет никаких политических препятствий, теперь этот вопрос лежит исключительно в технически-юридической плоскости.

«Президент дал четкие указания всем нашим дипучреждениям в странах-членах Шенгенской зоны делать все возможное, чтобы даже технических барьеров на пути для получения визовой либерализации неожиданно не появилось», - добавил заместитель главы Администрации Президента.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли прогнозирует, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня. 
ForUm

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