Вчера, 11 марта, в Луганской области неподалеку от линии соприкосновения пропали трое мужчин, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«11 марта в 23:00 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что на обочине объездной дороги между поселками Боброво и Боровское города Северодонецк обнаружен автомобиль Ford Transit Connect белого цвета в открытом состоянии», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, на этом автомобиле ехали три человека - отец с сыном (51 год и 31-год) и 23-летний парень.

«Пропавшие мужчины были одеты в камуфлированную одежду. Неподалеку от места происшествия расположено село Арентове, которое граничит с линией разграничения с территорией, неподконтрольной украинской власти. Поэтому, одной из вероятных версий полиция рассматривает восхищение мужчин в плен диверсионно-разведывательной группой боевиков», – отметили в полиции.



«Сотрудники полиции вместе с военнослужащими ВСУ проводят все возможные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин. Полиция обращается с просьбой к гражданам - жителям области, для личной безопасности не использовать камуфлированной одеждой в повседневной жизни», – сказано в сообщении.

В главке напомнили, что ранее в этом районе был захвачен в плен военнослужащий ВСУ.