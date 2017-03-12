также в разделеПроисшествия
На Львовщине вандалы осквернили два мемориала погибшим полякам 334
В Марьинке и Николаевке в результате обстрелов разрушены частные дома 33
В Угледаре 12-летний мальчик погиб, подорвавшись на гранате 31
Под Мариуполем произошел бой, 2 военных погибли 177
Авдеевка снова осталась без электроснабжения 62
В харьковском аквапарке парами хлора отравились 20 человек 129
Из-за аварии оккупированная Луганщина осталась без воды 375
За прошлые сутки в зоне АТО 107 обстрелов, 2 военных погибли, 9 – ранены 105
НВФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, зафиксировавших гаубицы 41
В Карпатах сошли 5 лавин, ожидаются новые 37
НВФ обстреляли тыловые позиции ВСУ 59
За сутки в зоне АТО ранены 5 военных 34
НВФ обстреляли волонтеров под Зайцево 131
На шахте в Донецкой области произошла авария: есть погибшие 259
В Запорожье на посетителя бани напал лев 160
На Хмельнитчине в результате взрыва гранаты погиб мужчина 152
В Харькове нашли тело мужчины, которого загрызли собаки 69
В зоне АТО за сутки – 122 обстрела, один военный погиб, четверо ранены 55

Вчера, 11 марта, в Луганской области неподалеку от линии соприкосновения пропали трое мужчин, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«11 марта в 23:00 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что на обочине объездной дороги между поселками Боброво и Боровское города Северодонецк обнаружен автомобиль Ford Transit Connect белого цвета в открытом состоянии», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, на этом автомобиле ехали три человека - отец с сыном (51 год и 31-год) и 23-летний парень. 

«Пропавшие мужчины были одеты в камуфлированную одежду. Неподалеку от места происшествия расположено село Арентове, которое граничит с линией разграничения с территорией, неподконтрольной украинской власти. Поэтому, одной из вероятных версий полиция рассматривает восхищение мужчин в плен диверсионно-разведывательной группой боевиков», – отметили в полиции.

«Сотрудники полиции вместе с военнослужащими ВСУ проводят все возможные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин. Полиция обращается с просьбой к гражданам - жителям области, для личной безопасности не использовать камуфлированной одеждой в повседневной жизни», – сказано в сообщении.

В главке напомнили, что ранее в этом районе был захвачен в плен военнослужащий ВСУ. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года