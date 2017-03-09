Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

Вопрос поддержали подавляющее большинство депутатов комитета (39 – «за» и 4 – «против» и один воздержался) на заседании в четверг, сообщает Укринформ.

Дальше, по процедуре, проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС окончательно проголосует на пленарном заседании 5 апреля.

После утверждения Советом ЕС в мае безвиз для украинских граждан вступит в силу на 21 день после опубликования, которое произойдет в июне.

Безвизовый режим будет действовать со странами-членами Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии.

Украинские граждане смогут без виз пересекать внешние границы ЕС по паспортам, которые содержат биометрические данные, и находиться на территории стран-членов до 90 дней каждые 180 дней.