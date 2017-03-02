Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Это решение принято в развитие успешно завершенных 28 февраля трехсторонних переговоров, по результатам которых представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии договорились об отмене визовых требований украинским гражданам, сообщает Укринформ.

Дальше, согласно процедуре, проект законодательной резолюции относительно визовой либерализации для Украины должен также утвердить комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел. После этого решение должно быть проголосовано на пленарной сессии ЕП и окончательно утверждено Советом ЕС на уровне министров.

Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.

Согласно прогнозам, безвизовый режим с ЕС для украинцев вступит в силу через несколько месяцев - в конце весны или в начале лета.