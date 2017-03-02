Европейский парламент объявил индикативную дату рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для Украины.

Об этом говорится в регистрационной карточке законопроекта, размещенной на сайте ЕП, сообщает УНИАН.

В частности, в карточке указывается, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос относительно безвиза для Украины 5 апреля.

Ранее в Европарламенте голосование законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинских граждан было запланировано на 3 апреля 2017 года.

Позже дату голосования вовсе убрали.

Как сообщал ForUm, 14 февраля Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 27 февраля данный механизм был одобрен Советом ЕС.

28 февраля успешно завершились межинституциональные переговоры о предоставлении ЕС безвизового режима Украине.