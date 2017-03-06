Сторона обвинения заявила в Соломенском райсуде города Киева о том, что отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии.

«Нам стало известно, что у господина Насирова есть гражданство Великобритании», - сказал прокурор Ярослав Симкив, сообщает Укринформ.

Также прокурор заявил ходатайство о приобщении документов к материалам дела.

Вместе с тем, прокурор Андрей Перов сообщил суду о том, что Насиров имеет еще и гражданство Венгрии.

К тому же, соответствующую информацию опубликовало и НАБУ. «Председатель Государственной фискальной службы, которого НАБУ подозревает в нанесении ущерба государству на сумму более 2 млрд грн, имеет гражданство Великобритании. Соответствующая информация НАБУ официально предоставило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Из письма, полученного НАБУ 6 марта от NCA, говорится о том, что председатель ДФС является владельцем британского паспорта с мая 2012 года», – говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Сегодня, 6 марта, заседание суда продолжилось.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.