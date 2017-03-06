Соломенский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Это следует из прямой трансляции Радио Свобода.

Суд рассматривает заявленный защитой чиновника отвод судьи Александра Бобровника.

Насиров уже не находится в клетке, он сидит вместе со своими адвокатами.

Напомним, 5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Пресс-секретарь Соломенского суда Яна Квитченко заявила, что суд рассмотрит вопрос об отводе судьи и определении меры пресечения Насирову в понедельник, 6 марта.

Около полуночи завершился 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. Они находятся там до сих пор. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.