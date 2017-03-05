Соломенский районный суд Киева объявил перерыв по ходатайству адвокатов главы ГФС Романа Насирова об отводе судьи Алексея Бобровника, сообщает ВВС Украина.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщает 112 Украина, суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Насирова о перенесении заседания. Сторона защиты потребовала допроса всех 9 членов врачебной комиссии Института кардиологии имени Стражеско, которая в субботу проводила обследование Насирова.

По мнению прокурора, таким образом адвокаты Насирова пытаются затянуть рассмотрение дела. Судья поддержал позицию государственного обвинителя.

Адвокаты заявили о намерении подать заявление об отводе судьи. «Сторона защиты усматривает предвзятость в действиях судьи», – сказал адвокат.

Напомним, на заседании в воскресенье должны избрать меру пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

НАБУ привезло Насирова в суд. Он лежит на носилках, в сознании.

Срок, в течение которого Насирову должны объявить меру пресечения, истекает в воскресенье в 23 часа. Если не успеют - Насирова должны отпустить из-под стражи, отметил прокурор САП Роман Симкив.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

Вывод Института кардиологии имени Стражеско свидетельствует, что у Насирова диагностирована гипертоническая болезнь II стадии, высокого риска. В неотложной помощи он не нуждается.