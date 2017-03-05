Под зданием суда в Киеве, где главе ГФС Роману Насирову должны были избрать меру пресечения, собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания.

В частности, к началу анонсированной ранее на 19:00 акции на ул.Смирнова-Ласточкина собрались представители «Автомайдана», которые несколькими автомобилями заблокировали выезд с территории суда, сообщает Украинская правда.

В комментарии журналистам участники блокирования заявили, что основная цель акции - не дать возможности вывезти Насирова из здания суда, который, по словам адвокатов, до сих пор находится внутри.

Также участники акции планируют добиться назначения очередного судьи, который сможет рассмотреть ходатайство защиты Насирова об отводе судьи Александра Бобровника и назначить другого судью для избрания меры пресечения.

Напомним, сегодня около полуночи завершается 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Пресс-секретарь Соломенского суда Яна Квитченко заявила, что суд рассмотрит вопрос об отводе судьи Бобровника и определении меры пресечения Насирову в понедельник, 6 марта.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.