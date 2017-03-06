В Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Мауэр, отметив эффективность проведения реформ в Украине, в частности в борьбе с коррупцией, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.



Он отметил, что на прошлой неделе был начат процесс и вручено подозрение одному из высокопоставленных чиновников, председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. «Я думаю, что это очень яркий пример: первое – в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура, второе – ярким доказательством того, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независима», - подчеркнул Порошенко.



«На сегодняшний день объявление подозрения одному из руководителей точно делается без информирования Президента. Я думаю, что это именно то, чего мы добивались, создавая независимую инфраструктуру», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Сегодня, 6 марта, заседание суда продолжилось.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.