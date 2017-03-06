Соломенский районный суд Киева отказал защите отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в проведении судебно-медицинской экспертизе.

«В удовлетворении заявления отказать, решение обжалованию не подлежит», - постановил судья Александр Бобровник, сообщает РБК-Украина.

Напомним, 5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Около полуночи завершился 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Сегодня заседание суда продолжилось.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.