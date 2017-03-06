также в разделеОбщество
В Мариуполе задержали члена «Оплота» 6
НАБУ собрало данные на кандидатов в Верховный суд 12
В НАПК ответили на критику Петренко 13
Ремонт ЛЭП в Авдеевке так и не начался 10
За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 72% украинцев 33
Во время взрыва на шахте «Степная» проводились ремонтные работы 8
Прокурор заявляет, что перед вручением подозрения Насиров был очень бодрым 34
СБУ не опасается наплыва российских агентов под видом гостей «Евровидения» 12
Геращенко: Пропавшими без вести остаются 483 украинца 36
Зубко: Состояние пострадавших на шахте «Степная» удовлетворительное 15
На СБУ подали в суд из-за засекреченных е-деклараций 45
Суд отказался восстановить в должности скандальную Царевич 27
НАПК передало в НАБУ документы на судью из-за е-декларации 26
ООН и ОБСЕ объяснили, когда можно блокировать сайты 32
Украина просит суд ООН принять временные меры против России 73
Москаль уверяет, что Закарпатью подтопление не грозит 13
Еще одного «министра» «ДНР» будут судить заочно 25
В 72-й бригаде ответили на заявления о «пушечном мясе» 540

Соломенский районный суд Киева отказал защите отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в проведении судебно-медицинской экспертизе.

«В удовлетворении заявления отказать, решение обжалованию не подлежит», - постановил судья Александр Бобровник, сообщает РБК-Украина.

Напомним, 5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Около полуночи завершился 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Сегодня заседание суда продолжилось.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Ботинки зимние