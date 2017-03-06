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Высший административный суд отказал в восстановлении в должности бывшей судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко.

«Высший административный суд Украины сегодня отказал в удовлетворении иска О. Царевич», - написала она.

Подробности судебного решения не указаны.

Напомним, 29 сентября 2016 года Президент Петр Порошенко уволил  судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана.

30 сентября она обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде.  

В январе прокуратура передала в суд обвинительные акты против судей Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка и Царевич, которые подозреваются в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.
ForUm

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