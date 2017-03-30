Высший административный суд отменил увольнение Верховной Радой за нарушение присяги судьи Святошинского районного суда Киева Аллы Чалой, выносившей решения об аресте активистов Евромайдана.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя пресс-службы Высшего админсуда Галину Гаевскую.

«В понедельник, 27 марта, Высший административный суд Украины удовлетворил иск Чалой Аллы Петровны к Верховной Раде Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года», - сообщила она.

Рассматривала дело коллегия судей во главе с Александром Донцом.

Председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло отметил, что это первое решение ВАСУ по искам «майдановских» судей, уволенных парламентом 29 сентября 2016 года за нарушение присяги.

При этом в большинстве случаев Высший админсуд приостановил рассмотрение данной категории дел до вынесения Верховным Судом решения относительно законности внесения представления Высшим советом юстиции об увольнении судей, судивших евромайдановцев.

Отметим, что в феврале 2014 года Алла Чалая вынесла безосновательное и немотивированное решение об аресте на 60 суток активиста, задержанного около станции метро «Арсенальная» в Киеве.

Напомним, 29 сентября 2016 года Рада уволила 28 судей за нарушение присяги и судью Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова – в порядке люстрации.

15 из 28 уволенных судей, уволенных Верховной Радой 29 сентября за нарушение присяги, обжаловали свое увольнение в Высшем административном суде.