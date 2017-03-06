Обстрелы в Авдеевке, Волновахе, Мариуполе и другие кровавые атаки гражданского населения в Украине - это результат российского спонсирования терроризма.

Об этом заявила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время слушаний в Международном суде ООН в Гааге, сообщает Укринформ.

«Сегодня я стою перед мировым судом, чтобы попросить о защите базовых прав человека украинцев», - сказала Зеркаль.

По ее словам, Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к своим обязательствам в соответствии с международными соглашениями. «Как результат, украинцы сталкиваются с кампанией террора и культурного уничтожения», - сказала она.

Зеркаль отметила, что в течение нескольких недель ситуация ухудшилась: «Поддерживаемые Россией вооруженные группировки снова усилили атаки и запугивание гражданского населения. В украинском городе Авдеевка лишь в течение недели, с 29 января по 5 февраля 2017 года, независимый мониторинг ОБСЕ подтвердил, по крайней мере, 8 смертей и 30 раненых из числа гражданского населения».

По словам украинского представителя в суде, лишь в течение двух месяцев с начала этого года количество боеприпасов, использованных для обстрелов Авдеевки, составляет около 15 тысяч единиц. Нет сомнений, добавила Зеркаль, откуда поступают все эти боеприпасы - они все из России.

«Атаки на украинское гражданское население являются логическим результатом российской поддержки групп, которые осуществляют терроризм», - отметила Зеркаль.

По ее словам, сбитие самолета МН17 российской системой «Бук» не остановило Россию перед финансированием терроризма. Продолжение поддержки со стороны России привело к атаке в Волновахе, обстрелу Мариуполя и Краматорска, а также взрывам, направленным против мирного населения в Харькове, сказала Зеркаль.

«Это были не отдельные случаи, а результат российского спонсирования терроризма», - заявила она.

Глава украинской делегации также отметила, что в оккупированном Крыму Россия демонстрирует «советский стиль подхода к правам человека», подавляя группы, которые она рассматривает в качестве врагов. По ее словам, только недавно 11 крымских татар, которые проводили мирную акцию, были арестованы.

«Это еще один из примеров как российский режим заставляет молчать тех, кто ему не нравится», - заявила она.

Напомним, Международный суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.