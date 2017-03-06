Верховный комиссар по правам человека Организации объединенных наций и представитель по свободе медиа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают блокирование веб-сайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов чрезвычайной мерой, оправданной только для защиты прав человека или другого законного общественного интереса.

Об этом говорится в совместной декларации данных институтов о свободе выражения мнения, сообщают Украинские новости.

«Предписанное государством блокирование целых веб-сайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов является чрезвычайной мерой, которая может считаться оправданной лишь в тех случаях, когда она предусмотрена законом и необходима для защиты того или иного права человека или других законных общественных интересов, в том числе в зависимости от ее соразмерности, отсутствия менее ограничительных альтернативных мер, способных обеспечить защиту этих интересов, и соблюдения минимально необходимых процессуальных норм», - говорится в декларации.

При этом ограничение сигнала вещателя другой юрисдикции или аннулирование прав на его ретрансляцию считается возможным, если суд или иной независимый и авторитетный орган признал контент такого вещателя систематически нарушающим предусмотренные в международном праве критерии.

При этом посредники передачи информации (например, провайдеры) не могут нести ответственность за контент третьих сторон, кроме случаев их прямого вмешательства в этот контент или отказа выполнить принятое с соблюдением всех процессуальных норм независимым и беспристрастным органом (например, судом) решения об удалении контента, которое технически можно выполнить.

Также в декларации содержится призыв рассмотреть вопрос защиты частных лиц от привлечения к ответственности за простую переотправку или привлечения внимания к чужому контенту, в который не вносятся изменения (например, перепосты или лайки).

Подчеркивается, что государство может ограничивать право на свободу мнения только с соблюдением указанных в международном праве критериев для таких ограничений, в том числе для запрещения пропаганды ненависти, включающее подстрекательство к насилию, дискриминации и вражде.

Декларацию также подписали представитель Организации американских государств по вопросу свободы выражения мнения и специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнения и доступе к информации в Африке.

Напомним, министр информационной политики Юрий Стець поручил заместителю министра информполитики Дмитрию Золотухину создать список сайтов, которые необходимо закрыть в связи с тем, что они угрожают информационной безопасности Украины.