Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло.
Об этом сообщила пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко.
«Высший совет правосудия отправила в отставку Председателя Высшего административного суда Украины Нечитайло. Сегодня проходит заседание ВСП», - написала она в Facebook.
Напомним, Нечитайло был назначен на должность председателя ВАСУ 16 июня 2014 года.
30 марта 2017 года собрание судей ВАСУ снова его избрало руководителем суда, поскольку срок его полномочий на этом посту истек. Перед этим Нечитайло подал заявление об увольнении по собственному желанию, но после решения собрания отозвал его и просил ВСП отсрочить рассмотрение его отставки.
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