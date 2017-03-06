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Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Александра Бобровника.

Соответствующее решение суд вынес сегодня, сообщает УНИАН.

«Суд не усматривает оснований для удовлетворения заявления адвокатов Насирова... Суд определяет в удовлетворении заявления отказать», - говорится в судебном решении.

В документе отмечается, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Таким образом, следует ожидать, что сегодня суд начнет рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании Насирову меры пресечения.

Напомним, 5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Около полуночи завершился 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. Они находятся там до сих пор. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Сегодня заседание суда продолжилось.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

 
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