Соломенский райсуд Киева рассмотрит вопрос об отводе судьи Александра Бобровника и определении меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову в понедельник, 6 марта.

Об этом заявила пресс-секретарь Соломенского суда Яна Квитченко, сообщает УНИАН.

«Заявление об отводе следственного судьи сейчас рассмотреть не могут. Собрание судей решило, что дежурство следственных судей происходит только в субботу. Мы не имеем права рассматривать сегодня заявление об отводе Бобровника. Оно завтра будет подано в суд», - отметила пресс-секретарь.

«Рассмотрение как ходатайства об избрании меры пресечения, так и заявления об отводе, состоится завтра в Апелляционном суде Киева», - сказала Квитченко.

Напомним, сегодня около полуночи завершается 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

НАБУ призывало судей безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Насирову, иначе в конце дня его придется освободить из-под стражи.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.