Заявленное стороной защиты ходатайство об отводе следственного судьи в деле избрания меры пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову направлено на затягивание процесса.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов в интервью журналистам, сообщает Укринформ.

«Сейчас объявлен перерыв о рассмотрении отвода, которое заявили защитники, по нашему мнению, вне границ права на отвод, поскольку им такое право предоставлялось. Ходатайство было заявлено устное, по нашему мнению, спонтанное, поэтому оно было направлено на затягивание этого процесса, поскольку конкретных обоснований относительно того, что судья ведет процесс, адвокатом, по нашему мнению, приведено не было», - заявил Перов.

Ранее суд объявил перерыв в заседании, чтобы рассмотреть ходатайство об отводе судьи. Ходатайство об отводе судьи заявила сторона защиты Насирова, которая усматривает в действиях судьи предвзятость.

Напомним, на заседании в воскресенье суд должен избрать меру пресечения Насирову.

Срок, в течение которого Насирову должны объявить меру пресечения, истекает в воскресенье в 23 часа. Если не успеют - Насирова должны отпустить из-под стражи, отметил прокурор САП Роман Симкив.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

Вывод Института кардиологии имени Стражеско свидетельствует, что у Насирова диагностирована гипертоническая болезнь II стадии, высокого риска. В неотложной помощи он не нуждается.