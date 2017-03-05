Заседание суда относительно избрания меры пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в связи с рассмотрением ходатайства об отводе следственного судьи продолжаться сегодня не будет.

Об этом заявил судья Александр Бобровник Громадському, сообщает Укринформ.

«Сегодня уже не будет заседания», - сказал он, поясняя, что передал дело в электронную систему распределения дел, которая определит следственного судью.

Этот судья, уточнил Бобровник, будет рассматривать дело о заявленном ему отводе стороной защиты Насирова.

«Это будет происходить завтра. То есть, сегодня очередного следственного судьи по отводам нет. Он приказом не предусмотрен», - отметил судья.

Ранее суд объявил перерыв в заседании, чтобы рассмотреть ходатайство об отводе судьи. Ходатайство об отводе судьи заявила сторона защиты Насирова, которая усматривает в действиях судьи предвзятость.

Напомним, на заседании в воскресенье суд должен избрать меру пресечения Насирову.

Срок, в течение которого Насирову должны объявить меру пресечения, истекает в воскресенье в 23 часа. Если не успеют - Насирова должны отпустить из-под стражи, отметил прокурор САП Роман Симкив.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.