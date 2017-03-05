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Кабинет Министров отменил поездку министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Соединенные Штаты Америки для участия в украинско-американском бизнес-форум в Нью-Йорке. Об этом Омелян написал в Facebook.

«Причина отмены поездки банальна: кто-то в Кабмине решил, что поскольку от Винницы до Вашингтона 7799 км, то нечего ездить в такую ​​глушь и разрешения на поездку мне не дали», - сообщил он.

Министр отметил, что подготовка к украинско-американскому бизнес-форуму в Нью-Йорке, который состоится 6-7 марта, длилась 3 месяца, кроме того, было запланировано около 20 встреч.

«В частности, с американским бизнесом, таким как General Electric, Caterpillar. Очень жаль, что не состоятся переговоры с Tesla Inc. и Фондом глобальных инфраструктурных партнеров», - добавил он.

Омелян выразил надежду, что руководители транспортных комитетов в Сенате и Палате представителей, руководство министерств транспорта, финансов, торговли, Госдепартамента США с пониманием отнесутся к ситуации.
ForUm

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