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Семьям погибших горняков на шахте №10 «Степная» во Львовской области, где вчера в результате взрыва и обрушения горной породы погибли восемь горняков выплатят пособие в размере около 600-700 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы примем решение о том, чтобы выделить каждой семье по полмиллиона гривен. Также будет соответствующая компенсация из соответствующих социальных фондов около 150 - до 200 тыс. гривен. То есть общая компенсация будет от 600 до 700 тыс. гривен», - сообщил глава правительства.

Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших горняков. «Это огромная потеря для семей, коллег, коллектива. Мы все сочувствуем», - сказал он.

Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, 8 – погибли, 14 – госпитализированы.  

По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.
ForUm

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