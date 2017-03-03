Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 млн долл. на военные нужды. Об этом говорится в тексте документа.
Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также оборонительного оружия, сообщает 112 Украина.
Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.
Согласно документу, объем военной помощи, выделяемой Украине, должен сократиться в два раза. В 2016 году в оборонном бюджете США на военную поддержку Украине закладывалось 300 млн долл.
Предлагаемый законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей конгресса США. В дальнейшем его должен одобрить президент США.
2 февраля глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн предложил президенту Дональду Трампу предоставить Украине «летальное вооружение» для помощи в защите ее территории от «дальнейших нарушений со стороны России и боевиков».
За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом. Палата представителей конгресса проведет голосование уже 3 марта.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не ожидает военной помощи от западных партнеров. Однако позже отметил, что Украине срочно нужно мощное оборонительное оружие.
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