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По факту взрыва на шахте «Степная» во Львовской области внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в результате происшествия 8 человек погибли, еще 6 человек получили тяжелые травмы.

Дальнейшее досудебное расследование прокуратурой Львовской области поручено проводить следственному управлению Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что создана группа следователей из числа опытных сотрудников полиции и группа опытных процессуальных руководителей. В ближайшее время следователями будет вынесены постановления на назначение соответствующих экспертиз с целью установления обстоятельств трагедии, причин и условий, приведших к ее возникновению, а также установления виновных лиц.

В настоящее время на месте продолжается спасательная операция.

Напомним, в четверг, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. 

На аварийном участке работали 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 – с травмами подняты на поверхность.
ForUm

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