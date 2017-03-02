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Четырнадцать горняков, травмированных в результате взрыва и последующего обвала породы на шахте «Степная», госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу. Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства здравоохранения Украины.

«Четырнадцать травмированных госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу (два человека в реанимации, одиннадцать - в хирургии, один - травматология)», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по оперативной информации двое пострадавших находится в тяжелом состоянии, двенадцать – средней тяжести.

В Червоноградскую больницу дополнительно направили специалистов из Львова - анестезиологов, нейрохирургов, комбустиологов, врачей политравмы. Задействовано 7 бригад скорой медицинской помощи.

Напомним, в четверг, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. 

На аварийном участке работали 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 – с травмами подняты на поверхность.

Позже стало известно, что спасены еще 20 шахтеров.

По факту взрыва завели уголовное дело.
ForUm

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