Вечером, 2 марта, накануне своего дня рождения глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров срочно слег в государственную больницу Феофания. По пятам за ним шли следователи Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специальной антикоррупционный прокуратуры. Весь день силовики проводили обыски в зданиях ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия. По газовому делу Александра Онищенко не хватало только ключевого подозреваемого - самого Насирова. За ним детективам пришлось отправиться прямо в больницу. Все подробности - в материале LIGA.net.

«Видимо, заболел»

Около часа дня, когда проходили обыски в ГФС, Насирова доставили в больницу в Феофании. Вечером примерно в 21:00 сотрудники НАБУ приехали к зданию - вручать подозрение. Но охрана не захотела их пускать и заперла двери: «Что вы здесь делаете? Уходите, сюда нельзя».

«Не пускают. Ну, не двери же нам выбивать?» - говорил один из силовиков. Специальный режим пропуска, когда в здание нельзя никого впускать, должен был начаться в 22:00. Охрана больницы тянула время. Бойцы НАБУ окружили здание на тот случай, если Насиров попытается уйти другим путем.

Спустя некоторое время несколько сотрудников НАБУ и прокурор САП зашли внутрь. Но пустили не всех. Позже прибыл десант из около десяти адвокатов Насирова. Один из них зашел внутрь. Остальных спецназ НАБУ не пустил - встал в дверях. К зданию также приехали полицейские. Бойцы НАБУ и прокурор САП стали вести переговоры с полицейскими.

По словам адвокатов Насирова, сотрудники НАБУ якобы зашли в здание незаконно - «под видом медицинской службы в белых халатах», но охрана их заблокировала в вестибюле. В то же время, по данным НАБУ, Насиров был задержан в больнице и ему вручили подозрение. Адвокатов это возмутило. «НАБУ дало информацию, что Насиров задержан. Но это абсолютно не соответствует действительности», - утверждали они.

НАБУ и адвокаты Насирова под зданием больницы

Отвечая на вопрос, почему вообще Насиров находится в больнице, адвокаты на входе в здание сказали: «Видимо, заболел. Врачи приехали, забрали его в реанимацию. Очевидно, что состояние его ухудшается». Другой адвокат серьезным голосом добавил: «Здоровый человек в больнице находится не будет».

«Насирову сейчас предъявляют подозрение в присутствии врачей, когда они делают с ним манипуляции. У него случился криз», - сказал еще один защитник главы ГФС.

Часть адвокатов Насирова

«Завтра это может коснутся каждого, - сетовали адвокаты под дверью больницы. - Вот эти люди в куртках НАБУ настолько глупые, что не понимают, что этот беспредел может коснуться и их тоже!».

Пока на улице продолжалась толкотня, в здании прокурор САП и бойцы НАБУ пытались попасть в палату Насирова. Врачи встали в дверях палаты и не хотели пускать их внутрь. «Вы не имеете права здесь находится. Я отвечаю за жизнь пациента. Давайте расписку, что вы отвечаете за жизнь больного», - говорил один из них. Но когда следователь написал соответствующий документ и передал его врачу, тот все равно не сдвинулся с места.

Врачи не пускают следователей в палату к Насирову (фото - депутат Андрей Журжий)

Еще пару минут препираний - и следователи заходят в палату. Представитель САП становится перед постелью главы ГФС и быстрым голосом зачитывает Насирову подозрение в совершении преступления: «Насирову Роману Михайловичу...».

Следователь зачитывает подозрение Насирову (фото - депутат Андрей Журжий)

Депутат Андрей Журжий, который приехал поддержать силовиков, смог пройти в больницу. На выходе после посещения Насирова он рассказал журналистам, что глава ГФС «симулирует». «Когда следователи вошли в палату - резко закрыл глаза», - рассказал он.

Позже из здания вывезли самого Насирова на носилках. Он был с плотно закрытыми глазами. По словам врачей и адвокатов - подозрение на инфаркт. Главу ГФС повезли в реанимационный корпус Феофании.

Насирова увозят в реанимацию после вручения подозрения о совершении преступления

Почему Насиров. «С потоков ГФС кормились все»

«Мы получили объективные данные, которые позволили следствию утверждать, что Насиров принимал решения в интересах Онищенко, подконтрольные предприятия которого получили возможность не платить ренту», - сообщил прокурор САП Роман Сымкив у здания больницы.

Насиров подозревается в совершении преступления по статье 364 УК (Злоупотребление властью или служебным положением). Следственные действия проводятся в рамках расследования решений руководства ведомства о реструктуризации 2 млрд гривень налоговых задолженностей предприятий, связанных с народным депутатом Онищенко. Следствие считает, что Насиров принимал неправомерные решения о рассрочке.

Самого депутата Онищенко, скрывающегося от следствия, подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривень.

Собеседники LIGA.net говорят, что дело Насирова - Онищенко может стать одним из самых громких в новом году. «Фактически НАБУ идет на войну», - говорит один из следователей.

Другой источник, владеющий деталями дела, рассказал, что теперь серьезные изменения могут произойти в Верховной Раде Украины. «С потоков ГФС кормились все», - говорит он. Руководитель ведомства был неприкосновенной персоной. Его задержание, считают собеседники, ломает «основы основ системы».

Коррупционные схемы вокруг ГФС - длинная и сложная история. При этом, как выяснила LIGA.net, задержание Насирова должно было произойти еще два месяца назад. Но, по причине промедления со стороны САП, процесс никак не удавалось начать.

«Теперь НАБУ будут мочить со всех сторон. Слишком много интересов задели. Но доказательства бетонные. Это часть дела Онищенко», - рассказали LIGA.net собеседники в ведомстве.

Однако без Антикоррупционного суда, создание которого блокируется властью и самими судьями, перспективы дела выглядят туманными: какие бы доказательства не были собраны, как показывает практика, когда дело попадает в суд, то по-настоящему топовые чиновники остаются без наказания.

Линия защиты адвокатов Насирова уже ясна: во-первых, по их словам, глава ГФС был якобы в бессознательном состоянии, когда ему зачитывали подозрение. Во-вторых, следственные действия, напомнили адвокаты, нельзя проводить с 22:00 до 06:00. В НАБУ парируют выдержками из законодательства: да, действительно, в это время запрещено что-то делать, но в ст 223 ч 4 прямо сказано: «...за исключением неотложных случаев, когда задержка в их проведении может привести к утрате следов уголовного преступления или побега подозреваемого». На чью сторону встанет суд?

Война против НАБУ. Какой выбор сделает Порошенко

Сегодня утром, 3 марта, должна состояться пресс-конференция руководителей НАБУ и САП - Артема Сытника и Назара Холодницкого. «Все подробности будут озвучены на ней», - сказали в НАБУ.

По сути НАБУ - последний действительно независимый орган. НАПК и САП находятся под существенным давлением власти. Интерес Петра Порошенко и Арсения Яценюка понятен: против их окружения ведомство Сытника открыло уголовные производства - по Игорю Кононенко, Николаю Мартыненко и многим другим знаковым фигурам. Теперь в этот список добавился Насиров.

У власти есть два способа влиять на НАБУ - уволить Сытника или дискредитировать ведомство целиком. Уволить можно только по результатам аудита, который по закону должны проводить три независимых эксперта, которых делегируют президент, правительство и парламент. 23 февраля в парламенте коалиция БПП и НФ попыталась сделать первый шаг на пути решения «проблемы НАБУ».

На голосование вынесли две кандидатуры. Одним из кандидатов от Рады был американец Роберт Сторч, замгенинспектора Департамента юстиции США. Его кандидатуру по запросу комитета Рады рекомендовало посольство США. Но в день голосования 23 февраля депутаты дали за него лишь 76 голосов. Зато за кандидатуру от коалиции БПП и НФ некоего британца Найджела Брауна - 214.

Если к первому вопросов не возникло, то последний вызвал шквал критики и сравнения с известным скандалом о «лыжном инструкторе времен Януковича. Поскольку власть не смогла завести своего человека, но отказалась и поддержать человека по рекомендации посольства США, вопрос отложили на доработку. Но к нему скоро обязательно вернутся.

В конечном итоге аудит будут проводить трое. От Рады - Сторч или Браун. От правительства - гендиректор Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джованни Кесслер, которого рекомендовало посольство ЕС. А вот третья фамилия - от президента - пока неизвестна.

Однако нет причин сомневаться: если власть пытается поставить Брауна даже вопреки позиции США по Сторчу, то кандидатура от АП будет полностью подконтрольна главе государства. А значит, имея перевес в два голоса, если Брауна тоже протянут через парламент, власть сможет уволить Сытника, либо получить такой рычаг влияния на него, который не позволит НАБУ открывать новые дела и расследовать коррупцию топ-чиновников.

Пока что НАБУ остается антикоррупционным локомотивом. Но все дела ведомства разваливаются в коррумпированных судах. И выглядит так, что поддержки Евросоюза и США уже недостаточно для того, чтобы сломить хребет коррупции. Власть, оставаясь глубоко в прошлом, продолжает действовать старыми и проверенными серыми методами, желая обезопасить себя от уголовного преследования за коррупцию и новые схемы воровства денег налогоплательщиков. Как далеко она зайдет - открытый вопрос.

Допустит ли президент посадку своего топ-чиновника, создание антикоррупционных судов, даст ли НАБУ право на самостоятельную прослушку, прекратит ли давление на НАБУ, САП и НАПК? Если нет, то весь прозападный курс страны, все усилия и жертвы последних трех лет окажутся бессмысленными.

Один из западных дипломатов сказал LIGA.net, что сейчас перед президентом Петром Порошенко и его союзниками по коалиции главный экзамен на честность. В ЕС и США внимательно следят за тем, какой выбор он сделает, какой выбор будет делать парламент и какие решения будут приняты в ближайшие месяцы.