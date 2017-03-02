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1 марта. Картина дня 69

Комиссия установит, связан ли взрыв на шахте «Степная» во Львовской области с работами по увеличению объемов добычи. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил глава Львовской ОГА Олег Синютка.

«Предварительно квалифицируется взрыв метана, но конечный вывод даст комиссия, которая проведет расследование. Будет создана комиссия, которая проведет расследование, и она сделает вывод, нарушались ли правила техники безопасности. Нагрузки не увеличивались. Напротив, по сравнению с предыдущим временем мы не увеличивали объемы добычи», – отметил он.

Глава ОГА подчеркнул, что на шахте, очевидно, готовили все средства для того, чтобы увеличивать добычу в связи с блокадой поставок угля с оккупированной территории Донбасса. «В связи с тем, что мы перестали получать уголь с востока Украины, мы готовились к тому, чтобы увеличить объемы добычи на «Львовуголь». Связан ли взрыв на шахте с проведением работ по увеличению объемов, даст заключение только комиссия», - заявил Синютка.

По его словам, спасательные работы продолжаются.

Напомним, в четверг, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. 

На аварийном участке работали 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 – с травмами подняты на поверхность.

Позже стало известно, что спасены еще 20 шахтеров.

По факту взрыва завели уголовное дело.
ForUm

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