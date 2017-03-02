Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с обрушением на шахте «Степная» во Львовской области. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

По его словам, соответствующий указ подписан сегодня.

Также Порошенко поручил Кабинету Министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдения норм безопасности производства.

Напомним, что во Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке - 34 человека.

По предварительным данным, 8 горняков погибли, 6 были подняты на поверхность с травмами, судьба еще 20 оставалась неизвестной. Позже их подняли на поверхность.

По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.