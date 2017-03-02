Все горняки, пострадавшие в результате взрыва и последующего обрушения породы на шахте №10 «Степная» в Сокальском районе Львовской области, подняты на поверхность, сообщает пресс-служба ГсоЧС.

«По состоянию на 15:30 все горняки подняты на поверхность», – говорится в сообщении.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа заявил, что по предварительным данным обрушение произошло в результате взрыва метана.

«Погибли восемь горняков, шесть травмированы, еще двадцать спасены», - отметил он.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в четверг, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На аварийном участке работали 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 – с травмами подняты на поверхность.

По факту взрыва завели уголовное дело.