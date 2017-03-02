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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для участия представителя РФ в конкурсе «Евровидение» в Киеве существуют поводы для беспокойства. Однако он подчеркнул, что никаких решений об отказе от участия не принималось, сообщает ТАСС.

«Безусловно, с учетом места проведения этого конкурса и возможных проблем и с безопасностью, и с недружественным отношением (к россиянам) определенный повод для озабоченности очевиден», - сказал журналистам представитель Кремля.

«Каких-либо решений (о неучастии представителя России), насколько нам известно, не принималось», - отметил он.

«У Кремля нет какой-либо позиции на предмет этой темы возможного бойкотирования, не совсем понятно, нужно ли это бойкотировать», - добавил Песков.

Напомним, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае.

 
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