Участники блокады «Л/ДНР» открыли мобильный пост на трассе Курахово-Марьинка.

Об этом говорится на Facebook-странице штаба.

«Пост расположен на трассе Курахово-Марььинка и является связующим звеном с редутом «Соловей» на мариупольском направлении и редутом «16 добровольческого батальона» в Кривом Торце», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 25 февраля участники блокады оккупированных районов Луганской и Донецкой областей открыли новый редут в районе поселка Новотроицкое.

По состоянию на 14 февраля были заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

Начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.