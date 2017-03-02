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Участники блокады «Л/ДНР» открыли мобильный пост на трассе Курахово-Марьинка.

Об этом говорится на Facebook-странице штаба.

«Пост расположен на трассе Курахово-Марььинка и является связующим звеном с редутом «Соловей» на мариупольском направлении и редутом «16 добровольческого батальона» в Кривом Торце», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm,  25 февраля участники блокады оккупированных районов Луганской и Донецкой областей открыли новый редут в районе поселка Новотроицкое.

По состоянию на 14 февраля были заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. 

Начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

 
ForUm

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