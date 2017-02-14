На сегодняшний день активистами заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Об этом сообщается на странице в Facebook «Штаба блокады торговли с оккупантами».

Так, по их данным, в Луганской области железнодорожное сообщение заблокировано в районе станции Светланово и н.п. Горное-Золотое. «Блокада осуществляется уже 20 дней. За это время гарнизоном редута «Богдан» пресечено перемещение около 14,4 тыс. вагонов (около 250 поездов). Физически прохождение поездов невозможно из-за блокирования путей поездом и повреждением рельсов неизвестными патриотами», – говорится в сообщенгии.

В Донецкой области железнодорожное сообщение заблокировано в районе города Бахмут. «Блокада осуществляется уже 12 дней. За это время гарнизоном «Запорожье» пресечено перемещение около 7200 вагонов (около 120 поездов). Физически прохождение поездов невозможно способом блокирования путей тепловозом», – отметили в штабе.

Также в Донецкой области железнодорожное сообщение заблокировано в районе станции Кривой Торец. «Блокада осуществляется 4 дня. За это время гарнизоном редута «16 добровольческого батальона» пресечено прохождение около 12,5 тыс. вагонов (около 210 поездов). Данная ветка является одной из основных магистралей, по которой осуществляется торговля на крови», – подчеркнули в штабе.

Напомним, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.