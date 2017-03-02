За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 118 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в результате один военный погиб, девять получили ранения.

На донецком направлении из танков, минометов, БМП и гранатометов НВФ обстреливали Авдеевку, из минометов и гранатометов – Невельское, Луганское, Новоселовку Вторую, Зайцево, Новгородское, Пески, Каменку. По Луганском огонь вели БМП, а также снайпер. Из противотанковых ракетных комплексов НВФ обстреляли Троицкое.

На мариупольском направлении танк, артиллерия и минометы обстреливали Красногоровку. Также 122 миллиметровая артиллерия вела огонь по Широкино и Водяном, а минометы – по Новотроицком, Богдановке, Павлополю и Чермалыку. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Талаковку, Лебединский, Водяное, Широкино. Кроме того, по Широкино, Марьинке, Новотроицком и Водяном вели огонь БМП.

На луганском направлении – из 152 миллиметровой артиллерии, а также танков обстреляли Троицкое, а из 122 миллиметровой – Крымское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов – Новозвановку, Катериновку, Золотое, Орехово и Троицкое. Новоалександровку, Новозвановку, Малиновое, Станицу Луганскую и Катериновку обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому стреляли БМП.

Напомним, 1 марта участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской на 7 марта.