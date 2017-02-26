Участники блокады оккупированных районов Луганской и Донецкой областей открыли новый редут в районе поселка Новотроицкое.

Об этом сообщается на странице «Штаба блокады торговли с оккупантами» в Facebook, пишет «Обозреватель».

По словам протестующих, главной задачей блокпоста является блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

«Редут получил название «Соловейко» и является первым на Мариупольском направлении. Сейчас «ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей», - сказано в заявлении.

Также организаторы акции утверждают, что сеть редутов будет расширяться.

По их словам, дорогу блокируют ветераны батальонов »Донбасс», «Айдар», члены добровольческого движения «ОУН», УНСО и общественные активисты.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.