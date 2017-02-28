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Министр внутренних дел Арсен Аваков просит руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса. Об этом он сказал в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности.

«Я просил бы руководителей АТЦ, взвешивая все соответствующие полномочия Антитеррористического центра, который руководит всеми операциями в зоне АТО, взвесив все наши многотерпения, принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим», - заявил Аваков, сообщает 112 Украина.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

16 февраля СНБО поручил МВД И СБУ принять меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.
ForUm

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