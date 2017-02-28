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Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов призвал Киев немедленно прекратить блокаду Донбасса.

«Сегодня, накануне очередной встречи Контактной группы, я призываю Киев принять немедленные действенные меры по прекращению транспортной и экономической блокады Донбасса. Напомню, что этот вопрос неоднократно поднимался на встречах Контактной группы», - сказал он журналистам.

Грызлов подчеркнул, что Минские соглашения предполагают восстановление социально-экономических связей. «Кроме того, примечание №1 к Минским соглашениям прямо указывает, что украинское государство должно оказывать поддержку социально- экономическому развитию Донбасса», - указал он, сообщает ТАСС.

«На деле мы наблюдаем расширяющуюся блокаду транспортного сообщения. Такие действия, фактически направленные на экономическую и социальную изоляцию, неизбежно ведут к ответным мерам. Хочу напомнить, что Донбасс - не анклав и не остров. Мы не можем допустить гуманитарной и социально-экономической катастрофы на территориях, население которых превышает население ряда европейских стран», - отметил Грызлов.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

В «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.
ForUm

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