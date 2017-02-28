На очередном заседании в среду Кабинет Министров примет решение о порядке перемещения товаров между подконтрольной и временно неподконтрольной территорией Украины на Донбассе.

Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совещании по проблемным вопросам деятельности предприятий металлургической промышленности и энергетики в связи с блокировкой грузовых перевозок с временно оккупированных территорий Украины.

«Мы завтра примем решение в правительстве о тех критических позициях, которые важны для экономики Украины и для обеспечения нашей энергетической независимости. Это будет правило, которое будет регламентировать перемещение именно этого небольшого, критического количества необходимых компонентов», - сообщил он.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

28 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса.