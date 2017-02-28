Экс-глава полиции Киева Александр Терещук победил в конкурсе на должность первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации.

Об этом вечером, 27 февраля, объявила конкурсная комиссия, пишет Depo.Одеса.

Терещук набрал 19,5 балла в ходе собеседования, кроме того, он лучше других справился с ситуационными задачами на втором этапе конкурса. Назначение на должность должно состояться в конце марта, так как победителю конкурса еще предстоит пройти проверку, которая продлится 25 дней.

После завершения конкурсного отбора Терещук заявил, что своей основной задачей видит наведение порядка в работе правоохранительных органов области.

«Одно из направлений деятельности – это координация работы правоохранительных органов, вопрос очень важный для региона. Моя жизнь связана с правоохранительными органами – я прошел путь от милиционера до начальника киевской милиции. Я готов работать и знаю, как это делается», - заявил Терещук.

Александр Терещук родился в 1964 году в Винницкой области, в правоохранительных органах работал с 1984 года. В 2008 году возглавлял Печерский райотдел Киева, затем работал заместителем начальника Киевского управления МВД, возглавил милицию Голосеевского района столицы в период с 2010 по 2012 годы. После проработал несколько месяцев начальником Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в МВД, а затем его перевели на должность главы Управления МВД в Волынской области. С 2014 по 2015 годы Терещук был главным столичным милиционером, пока не попал под действие закона о люстрации.

5 июня 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Терещук попал под люстрацию.

В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил его с должности начальника столичной милиции.

Однако 7 июля Аваков повторно назначил Терещука начальником Главного управления МВД в Киеве.

14 декабря Аваков сообщил об увольнении Терещука и нескольких высокопоставленных сотрудников столичного главка.