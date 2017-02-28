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Фотография старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй вызвала критику пользователей соцсетей. На фото Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, даже не сняв туфли, и смотрит в мобильный телефон, сообщает Русская служба ВВС.

Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями вузов и колледжей для афроамериканцев.

Конуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон.

Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту. «Так ни в коем случае нельзя делать в Овальном кабинете», - написал один из пользователей.

«Подумайте обо всех великих людях, сидевших на этом диване, и уберите ноги», - возмутился еще один пользователь.

Кроме того, советницу Трампа заподозрили в том, что она с пренебрежением отнеслась к этому мероприятию. «Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту «встречу», когда она так организована», - написал гражданский активист Дерай Маккессон, защищающий права чернокожих граждан США.

Другие призвали не преувеличивать масштаб произошедшего. «Честно говоря, то, что сделала Келлиэнн Конуэй в Овальном кабинете, - это не самое худшая вещь, которая происходила здесь в последние месяцы», - считает еще один пользователь «Твиттера».

Конуэй уже несколько раз критиковали за ее поведение. Ранее в эфире Fox News она призвала зрителей покупать товары из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. В комитете по этике конгресса США посчитали, что эти призывы неприемлемы.
 
ForUm

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