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Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что мэр Львова Андрей Садовый развернул торговую блокаду Донбасса, чтобы отвести внимание общественности от львовского мусора. Об этом он сказал в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности, сообщает 112 Украина.

«Я напрямую обращаюсь к уважаемому мэру Львова господину Садовому и главе фракции «Самопомич» Олегу Березюку. Вы несете эту ответственность. Вы принимали эти решения, вы развернули кампанию в 20-градусные морозы, вы начали эту авантюру, в том числе, наверное, из-за того, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове. Вы пошли в эту грязную политическую мясорубку – вы будете нести за это ответственность», - сказал Аваков.

Напомним, 27 февраля «ДНР» и «ЛНР» потребовали до 1 марта снять блокаду Донбасса, угрожая захватить предприятия украинской юрисдикции и перестать поставлять в Украину уголь.

Начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.
ForUm

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