Имеющихся запасов воды в Авдеевке хватит на два дня водоснабжения города. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Есть проблемы с водой. На самом деле, резервуара хватит на два дня подачи воды. То есть мы при проблемах даем воду с 6:00 до 22:00. Сегодня дадим и завтра», - заявил Жебривский.

По его словам, НВФ установили две мины направленного действия МОН-100, и наблюдатели ОБСЕ не готовы без их снятия выходить на Донецкую фильтровальную станцию, а без их присутствия к ремонтным работам не готовы приступить ремонтные бригады КП «Вода Донбасса». «Им нужен режим тишины и чтобы на объекте находились наблюдатели ОБСЕ», - сообщил Павел Жебривский.

Он также отметил, что восстановление энергоснабжения Авдеевки позволило не только дать свет в дома жителей города, но и стабильно обеспечивать город теплом.

Напомним, Авдеевка снова осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции, которая прекратила работу 24 февраля.

В то же время сегодня, 27 февраля, ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки и электроснабжение города было восстановлено.