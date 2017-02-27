Швейцария готова ввести безвизовый режим для украинских граждан после принятия соответствующего решения со стороны Европейского союза. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.



Швейцарскую сторону проинформировали о продолжающейся напряженной ситуации на Донбассе и ход реформ в нашем государстве, а также высказано благодарность за техническую и гуманитарную помощь, оказываемую Украине.Отдельно были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ.



При обсуждении двусторонней тематики была отмечена необходимость подписания соглашений об упрощении оформления виз и о реадмиссии. Швейцарская сторона также подтвердила готовность ввести безвизовый режим для украинских граждан после принятия соответствующего решения со стороны ЕС.



Министры подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем успешном развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как ранее сообщал ForUm, 14 февраля Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 27 февраля данный механизм был одобрен Советом ЕС.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко также надеется на получение безвиза этим летом.