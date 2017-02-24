Авдеевка снова осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции.
Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
«Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды», - написал он.
«На почве поддержки Нидерландами ратификации соглашения Украины с ЕС, орки не успокаиваются и посыпают нашу землю снарядами», - добавил Зубко.
Напомним, 18 февраля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения и водоснабжения города.
Электроснабжение Авдеевки было полностью восстановлено 20 февраля. Водоснабжение города осуществлялось в штатном режиме.
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