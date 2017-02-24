Руководство Донецкой фильтровальной станции прекратило ее работу, но вода поступает к населению в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Двое суток Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. За этот период объекты фильтровальной станции получили значительные повреждения. Там уточнили, что боеприпасы попали в резервуар с составом хлора. Также зафиксированы два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров. Кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия, повреждена кровля здания фильтров», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции невозможно, поскольку люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством компании принято решение об эвакуации персонала и остановке станции.



«Отметим, ДФС частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак», – подчеркнули в министерстве.



По информации местной военно-гражданской администрации, городской резервуар заполнен. Питьевая вода поступает к населению в штатном режиме. В местном канализационном хозяйстве следят за ситуацией на фильтровальной станции, которая питает Авдеевку и готовы к любому развитию событий.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что Авдеевка снова осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции.