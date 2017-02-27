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Если незаконные вооруженные формирования возьмут под контроль украинские предприятия на Донбассе, это приведет к их ограблению и увольнениям работников. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он не исключает такую ​​вероятность, поскольку НВФ уже захватывали украинские предприятия, несмотря на Минские договоренности, сообщает BBC Украина.

Заместитель министра считает, что НВФ не смогут сбывать продукцию в другие места. «Предприятия являются составными частями вертикально-интегрированных компаний и найти для них рынки сбыта в России трудно: их там никто не ждет», - отметил Тука.

Напомним, главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Как известно, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.
ForUm

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