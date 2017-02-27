Если незаконные вооруженные формирования возьмут под контроль украинские предприятия на Донбассе, это приведет к их ограблению и увольнениям работников. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Он не исключает такую вероятность, поскольку НВФ уже захватывали украинские предприятия, несмотря на Минские договоренности, сообщает BBC Украина.
Заместитель министра считает, что НВФ не смогут сбывать продукцию в другие места. «Предприятия являются составными частями вертикально-интегрированных компаний и найти для них рынки сбыта в России трудно: их там никто не ждет», - отметил Тука.
Напомним, главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.
Как известно, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.
15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.
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